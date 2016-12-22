Россия и Япония договорилась о заходе сил ВМФ на Хоккайдо

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава минобороны Японии Ицунори Онодэра договорились о заходе российского Тихоокеанского флота в порт Хакодате на острове Хоккайдо. Об этом сообщил Онодэра после переговоров с Шойгу в Москве, передает ТАСС.

По его словам, российские корабли войдут в японский порт в октябре «в качестве одного из мероприятий оборонного сотрудничества». Он отметил, что сотрудничество России и Японии в сфере безопасности поспособствует укреплению доверия между странами и «углубит взаимопонимание».

Онодэра также рассказал, что он и Шойгу договорились также начать подготовку визита начальника объединенного штаба сил обороны Японии Кацутоси Кавано в Россию. По его словам, он может состояться во второй половине 2018 года. «Мы считаем, что подобные откровенные дискуссии между высшими руководителями военных ведомств приведут к углублению взаимопонимания и доверию между нашими странами», — сказал японский министр обороны. Кроме того, Япония попросила Россию «принять меры» из-за военной активности на четырех островах Курильской гряды, заметил Онодэра.

В свою очередь, Шойгу рассказал, что в ходе диалога со своим японским коллегой, он хотел обменяться мнениями по «актуальным вопросам безопасности», обсудить глобальные и региональные вопросы, в том числе «военно-политическую составляющую», сообщается на сайте российского Минобороны. «Важно совместно определить, какой вклад могут внести оборонные ведомства в отношения между нашими странами», — заметил российский министр обороны.

Также Шойгу отметил, что в прошлый раз Онодэра был в Москве 12 лет назад. Министр обороны сказал, что возлагает надежды на этот диалог и рассчитывал, что он будет плодотворным. Он отметил, что в ходе диалог он и японский министр обороны договорились укреплять контакты генеральных штабов обеих страны и связи в военно-морской области.