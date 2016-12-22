Токио попросил Москву снизить военную активность на Курилах

Япония попросила Россию «принять меры» в связи с наращиванием своей военной активности на четырех островах Курильской гряды, заявил глава японского оборонного ведомства Ицунори Онодэрой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы попросили российскую сторону принять определенные меры в связи с тем, что Россия ведет наращивание военного потенциала на четырех северных островах», — сказал министр.

Накануне переговоров глав МИД и оборонных ведомств двух стран в Москве Япония попросила Россию объяснить наращивание вооружений на Дальнем Востоке. Токио отметил, что намерен закупить американскую систему ПРО Aegis, против чего выступала Москва, «исключительно в оборонительных целях». Япония заверила, что это не угрожает России.

Курильские острова являются предметом территориального спора между Японией и Россией, так как, несмотря на переход гряды под контроль СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны, между Токио и Москвой нет мирного договора. Японские власти считают острова «оккупированными северными территориями».