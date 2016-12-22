Шойгу рассказал о содержании переговоров с министром обороны Японии

Россия и Япония договорились укреплять контакты своих генштабов и связи в военно-морской области, заявил министр обороны Сергей Шойгу по итогам встречи с главой оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэрой. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу отметил, что диалог как МИДов, так и оборонных ведомств России и Японии «играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». «Нужно продолжить практику консультаций по линии наших генеральных штабов. Именно этот формат позволяет обсуждать и снимать взаимные озабоченности в сфере военной деятельности двух стран, в том числе в приграничных районах. Условились и далее укреплять связи в военно-морской области», — сказал министр.

Он добавил, что сотрудничество на море подразумевает собой, в частности, проведение совместных поисково-спасательных учений.

В Москве прошли встречи в формате «2+2» глав МИДов двух стран Сергея Лаврова с Таро Коно и министров обороны Сергея Шойгу с Ицунори Онодэрой. Это третий подобный саммит. Предыдущие встречи прошли в 2013 и в 2017 годах в Токио. Ранее сообщалось, что Таро Коно заявил о намерении обсудить с Сергеем Лавровым мирный договор, который не подписан с 1945 года. Основным препятствием к этому является спор по поводу принадлежности Курильских островов, которые перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, что так и не было признано Токио.