Супруга погибшего в Центральной Африке Орхана Джемаля опознала тело мужа

Жена российского журналиста, военного корреспондента Орхана Джемаля Ирина Гордиенко опознала тело супруга, который погиб в Центральноафриканской Республике. Об этом она сообщила в разговоре с «Интерфаксом».

«Я подтверждаю эту информацию, мне по дипломатическим каналам прислали фотографию тела», — сказала она.

Гордиенко пояснила, что ее муж поехал в Центральноафриканскую Республику в командировку, чтобы там снять документальный фильм о работе ЧВК Вагнера. Она добавила, что Джемаль пробыл на территории ЦАР совсем короткое время.

О гибели Орхана Джемаля в ЦАР ранее, во вторник, 31 июля, рассказал РБК главный редактор «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрей Коняхин. Вместе с ним, по его словам, погибли также оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По словам Коняхина, они прибыли в африканскую страну 28 июля и в последний раз выходили на связь на следующий день.