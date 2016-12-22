Япония попросила Россию объяснить рост вооружения на Дальнем Востоке

Япония готова разъяснить России свои позиции по вопросам безопасности, но настаивает на том, чтобы Москва объяснила наращивание вооружений на Дальнем Востоке. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава МИД Японии Таро Коно.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что Япония планирует закупить у США систему противоракетной обороны Aegis Ashore systems и новый радар «исключительно в оборонительных целях». Он уточнил, что системой будет управлять только одна страна. ​«Эта система не является угрозой соседним странам, включая Россию», — отметил Коно.

Министр также выразил озабоченность размещением Россией зенитно-противокорабельных ракет на Дальнем Востоке. Он заявил, что Япония хотела бы получить разъяснения относительно действий Москвы на востоке.

Также Таро Коно сказал о важности прозрачного политического курса двух стран и подчеркнул, что Япония и в дальнейшем готова разъяснять свои позиции по тем или иным вопросам в рамках встреч министров и японо-российских консультаций.

31 июля пройдет встреча между главой МИД России Сергеем Лавровым и его японским коллегой, а также министрами обороны двух стран в формате «два плюс два».​