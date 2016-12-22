МИД пригрозил ответом на санкции ЕС против строителей Крымского моста

Из-за санкций Евросоюза в отношении российских компаний, задействованных при строительстве моста в Крым, могут пострадать европейские компании, работающие в России. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа.

В министерстве подчеркнули, что свободный выбор жителей Крыма в пользу присоединения к России «не дает покоя Евросоюзу», и указали Брюсселю на то, что европейские санкционные списки с 2016 года пополняются в основном российскими гражданами, «в той или иной мере причастными к успешному демократическому развитию Крыма и Севастополя в составе Российской Федерации».

«В России работает немало компаний стран — членов ЕС, в том числе в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка», — отметили в российском дипведомстве.

МИД также упрекнул Евросоюз в том, что он изменил своему лозунгу «воздвигать мосты, а не стены», возводя «искусственные препятствия» для улучшения уровня жизни жителей Крыма.

30 июля Совет Евросоюза ввел ограничения против шести российских компаний за строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и относящихся к ним объектов: ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

В мае 2018 года было открыто движение по автомобильной части моста в Крым. Железнодорожный переход будет завершен в 2019 году. Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.