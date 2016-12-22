Делегация Сирии насчитала 10 нарушений Турцией своих обязательств

Глава делегации Сирийской Арабской Республики на переговорах в Сочи Башар аль-Джаафари заявил, что Турция в десятый раз нарушила обязательства по соблюдению суверенитета Сирии, так как оккупировала север страны. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Как вы знаете, турецкие власти также не соблюдают свои обязательства по зоне деэскалации в Идлибе», — сказал Джаафари по итогам переговоров.
Он отметил, что при этом Россия и Иран не нарушают своих обязательств и уважают суверенитет Сирии. В то же время глава сирийской делегации отметил лицемерность Турции, когда она заявляет на переговорах о приверженности обязательствам, но их нарушает.
Ранее спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура назвал полезной встречу со странами — гарантами перемирия. Темой обсуждения стала сирийская конституционная комиссия. Встреча прошла 30 и 31 июля в Сочи между Россией, Турцией, Ираном и Сирией. Как сообщал «Интерфакс», де Мистура надеется провести встречу с представителями стран-гарантов в начале сентября в Женеве.