Спецпосланник ООН назвал полезными прошедшие в Сочи консультации по Сирии

Спецпосланник генерального секретаря ООН Стефан де Мистура заявил, что встреча со странами — гарантами перемирия в Сирии была полезной, передает ТАСС.

«У нас завершились неформальные консультации по конституционной комиссии, встреча была полезной», — сказал Мистура.

Встреча представителей России, Ирана и Турции прошла в Сочи 30–31 июля. Как рассказал источник «РИА Новости» в иранской делегации, де Мистура представил отчет о списке кандидатов в конституционную комиссию. При этом он также наметил способы назначения представителей от правительства и оппозиции и гражданского общества. «Интерфакс» сообщает, что спецпосланник генсека ООН планирует провести консультации с представителями России, Ирана и Турции в начале сентября в Женеве.

В Сочи 30 января прошел Конгресс сирийского национального диалога, на котором было принято решение создать конституционный совет страны. В него должны войти представители действующей власти Сирии, оппозиции, а также гражданского общества и племен. Как сообщали РБК два источника из сирийской оппозиции, комиссия будет включать 100 представителей Дамаска и 50 человек из оппозиции.