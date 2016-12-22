Более миллиона сирийцев вернулись домой с начала операции в стране

С сентября 2015 года в свои дома из лагерей для беженцев вернулись 1,186 тыс. граждан Сирии. Это следует из инфографики, которая опубликована (.pdf) в газете российских вооруженных сил «Красная звезда».

Более 410 сирийцам была оказана медицинская помощь. Доставлено 42 т медикаментов и продовольствия и проведено три гуманитарных акции.

Всего в перемирии участвуют 2,518 тыс. населенных пунктов.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков заявил на брифинге 30 июля, что 73,731 тыс. жителей вернулись в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц. «За прошедшие сутки в свои дома возвратился 91 человек», — приводит слова Цыганкова «Интерфакс».

Военные врачи из России за сутки оказали медпомощь 71 сирийцу, среди которых было 30 детей.

Кроме того, за прошедшие сутки проведено две гуманитарные акции в населенных пунктах Кафер-Нан в провинции Хомс. Гражданам было выдано 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 т, и Тафас в провинция Деръа — мирному населению выдали 650 кг муки и 1950 кг риса.

Всего с начала процесса урегулирования ЦПВС проведено 1876 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 2855,66 т.

В Даръа в марте 2011 года после расстрела полицейскими мирной демонстрации против пыток началась гражданская война в Сирии. За год антиправительственные выступления против режима президента страны Башара Асада переросли в вооруженный конфликт властей с оппозицией. С сентября 2015 года Россия по запросу официального Дамаска проводила в Сирии операцию против террористов.