Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор журналистам Regnum

Верховный суд Белоруссии оставил без изменений приговор в отношении троих журналистов российского информационного агентства Regnum. Он вступил в законную силу, сообщает газета «Ежедневник».

Таким образом, апелляционные жалобы обвиняемых и их адвокатов, рассмотренные 14 июня, не удовлетворены.

В феврале Минский городской суд приговорил журналистов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной вражды и розни. Эксперты заключили, что в своих работах авторы ставили под сомнение суверенитет Белоруссии и допустили оскорбления в адрес граждан страны. При этом суд предоставил журналистам отсрочку исполнения приговора на три года. В то же время по истечении срока отсрочки суд может пересмотреть приговор.

«Экспертизу делали некомпетентные и ангажированные эксперты, которые сводили свои националистические счеты с нашим изданием», — заявлял РБК главный редактор Regnum Модест Колеров.

Также следственный комитет Белоруссии в июне 2017 года возбудил еще одно дело против авторов Павловца и Шиптенко за незаконную предпринимательскую деятельность.

