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«Энергомаш» заключил новый контракт на поставку в США ракетных двигателей
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«Энергомаш» заключил новый контракт на поставку в США ракетных двигателей
Политика, 09:01
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«Энергомаш» заключил новый контракт на поставку в США ракетных двигателей
Несмотря на санкции, которые ввели друг против друга Россия и США, НПО «Энергомаш» заключило новый контракт на поставку двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V. В соглашении речь идет о шести двигателях
Транспортировка ракетных двигателей РД-180 (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

НПО «Энергомаш» и United Launch Alliance заключили новый контрак​т на поставку в США двигателей РД-180 для ракет ​Atlas V. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал ​генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«По РД-180 у нас был заключен контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась: мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180», — рассказал Арбузов.

Соглашение о поставках двигателей РД-180 в США было заключено в 1997 году.

В 2014 году РД-180 попали под санкции США — в апреле американский суд по федеральным искам запретил компании United Launch Alliance использовать российские ракетные двигатели. ULA было запрещено «производить какие-либо покупки или платежи с НПО Энергомаш». Однако уже в мае того же года Вашингтон отменил запрет.

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В 2016 году конгресс пытался отказаться от использования РД-180 с 2019 года, однако из-за отсутствия аналогов прекратить закупки российских двигателей не получилось. The Wall Street Journal сообщала, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские двигатели вплоть до 2025 года.

С тех пор регулярно появляются сообщения, что США пытаются ускорить проц​есс замены российских РД-180, однако создать конкурентный двигатель, который мог бы заменить его в ближайшие годы, пока не удалось.

РД-180 не единственный российской двигатель, поставляемый на экспорт. Еще есть РД-181, который ставят на первую ступень ракеты Antares компании Orbital Sciences Corporation.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ракеты , Atlas V , контракт
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