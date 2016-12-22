«Энергомаш» заключил новый контракт на поставку в США ракетных двигателей

НПО «Энергомаш» и United Launch Alliance заключили новый контракт на поставку в США двигателей РД-180 для ракет Atlas V. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
«По РД-180 у нас был заключен контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась: мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180», — рассказал Арбузов.
Соглашение о поставках двигателей РД-180 в США было заключено в 1997 году.
В 2014 году РД-180 попали под санкции США — в апреле американский суд по федеральным искам запретил компании United Launch Alliance использовать российские ракетные двигатели. ULA было запрещено «производить какие-либо покупки или платежи с НПО Энергомаш». Однако уже в мае того же года Вашингтон отменил запрет.
В 2016 году конгресс пытался отказаться от использования РД-180 с 2019 года, однако из-за отсутствия аналогов прекратить закупки российских двигателей не получилось. The Wall Street Journal сообщала, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские двигатели вплоть до 2025 года.
С тех пор регулярно появляются сообщения, что США пытаются ускорить процесс замены российских РД-180, однако создать конкурентный двигатель, который мог бы заменить его в ближайшие годы, пока не удалось.
РД-180 не единственный российской двигатель, поставляемый на экспорт. Еще есть РД-181, который ставят на первую ступень ракеты Antares компании Orbital Sciences Corporation.