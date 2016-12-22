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Главу томского МЧС арестовали за взятку в 300 тысяч рублей
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Главу томского МЧС арестовали за взятку в 300 тысяч рублей
Общество, 09:13
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Главу томского МЧС арестовали за взятку в 300 тысяч рублей

Руководителя Главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна обвиняют в получении взятки на сумму 300 тыс. руб. Об этом заявил глава отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Александр Ткаченко, передает ТАСС.

«Сумма взятки составила 300 тыс. руб.», — отметил он.

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О том, что Михаила Бегуна задержали с поличным в момент получения взятки, стало известно 24 июля. Следственный комитет возбудил против чиновника уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

26 июля Ленинский районный суд Томска отправил Михаила Бегуна под арест до 21 сентября.

Теги: взятка , Томская область , ГУ МЧС
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