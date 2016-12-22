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Суд арестовал обвиняемого в коррупции главу томского МЧС
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Суд арестовал обвиняемого в коррупции главу томского МЧС
Общество, 16:26
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Суд арестовал обвиняемого в коррупции главу томского МЧС

Ленинский районный суд Томска отправил под арест до 21 сентября начальника главного управления МЧС по области Михаила Бегуна, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает портал vtomske.ru. Заседание прошло в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

По данным портала, арестованный все еще занимает должность начальника главного управления областного МЧС. Решение об отстранении его от должности или увольнении не принималось. Сейчас обязанности Бегуна исполняет его первый заместитель Павел Плюхин.

О том, что начальника томского ГУ МЧС задержали с поличным в момент получения взятки, сообщило 24 июля управление Следственного комитета по Томской области. Уголовное дело против него по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) возбудили на основании материалов УФСБ.

По данным следствия, задержанный с июня по июль 2018 года за готовность содействовать предпринимателям потребовал от подчиненного взять деньги у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных областному МЧС. Подозреваемого задержали с поличным.

Теги: ГУ МЧС России , Томская область , коррупция , арест
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