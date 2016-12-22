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Обвиняемый в расстреле журналистов Capital Gazette не признал вину
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Обвиняемый в расстреле журналистов Capital Gazette не признал вину
Общество, 04:52
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Обвиняемый в расстреле журналистов Capital Gazette не признал вину

Совершивший нападение на редакцию газеты Capital Gazette и обвиняемый в убийстве пяти сотрудников издания гражданин США Джаррод Рамос не признал свою вину в совершении преступления, сообщает The Baltimore Sun.

Рамос не присутствовал на заседании суда и передал свою позицию через ходатайство. Таким образом его защита сможет требовать от обвинения представить доказательства того, что преступление совершил именно Рамос.

Присутствовавшие в суде адвокаты, не работающие над данным делом, отметили, что на данном этапе разбирательства обвиняемые почти всегда не признают вину.

В 2011 году Рамоса признали виновным в харрасменте из-за того, что он несколько месяцев преследовал в Сети женщину. Впоследствии газета Capital Gazette опубликовала эту историю и в 2012 году Рамос подал к изданию иск о клевете, однако суд отказал в рассмотрении жалобы.

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28 июня он пришел в редакцию, вооруженный дробовиком и дымовыми шашками и открыл стрельбу. В результате пятеро сотрудников издания погибли, еще несколько получили ранения. Представитель полиции округа Анн-Арандел, где расположено здание газеты, заявил, что нападавший действовал целенаправленно и «искал своих жертв».

В июле ему предъявили обвинения по 23 пунктам, в том числе Рамос обвиняется в пяти убийствах первой степени.

Теги: журналисты , нападение , обвиняемый
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