Все погибшие при стрельбе в Capital Gazette были сотрудниками издания
Общество, 06:33
0
Все погибшие при стрельбе в Capital Gazette были сотрудниками издания
Власти опознали погибших в результате нападения на газету Capital Gazette в Аннаполисе, все они работали в издании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию округа Анн-Арандел.
Так, в числе погибших оказались ассистент по продажам Ребекка Смит, ответственная за спецпубликации Венди Уинтерс, редактор-ассистент Роберт Хиаасен, редактор Джаральд Фишман и автор Джон МакНамара.
Как отмечает CNN 28 июня стало «самым смертельным» днем в американской журналистике со времен террористической атаки 11 сентября.
Ранее сообщалось, что неизвестный вошел в здание редакции Capital Gazette и открыл стрельбу. Нападавший был задержан. Как позднее рассказали в полиции, он действовал целенаправленно и был вооружен дробовиком и дымовыми шашками.
По данным источников The Baltimore Sun, CNN, CBS и NBS преступника зовут Джаррод Рамос, ему 38 лет. В 2011 году он был признан виновным в домогательствах, а спустя год эту историю опубликовала газета Capital Gazette. Рамос подал к изданию иск о клевете, но суд отклонил его.