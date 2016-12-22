Убившему пятерых журналистов в США предъявили обвинения по 23 пунктам

Совершившему нападение на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд, в ходе которого были убиты пятеро журналистов, предъявили официальные обвинения по 23 пунктам. Об этом сообщает CNN.

Генеральный прокурор штата Уэс Адамс обвинил 38-летнего Джаррода Рамоса в пяти убийствах первой степени. Другие 18 пунктов обвинения относятся к вооруженному нападению, а также нарушению в области контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Нападение на редакцию Capital Gazette произошло 28 июня. Тогда вооруженный дробовиком и дымовыми шашками Рамос убил пятерых сотрудников издания и ранил еще нескольких человек. 170 человек, находившиеся в здании, были эвакуированы.



CNN сообщал, что убиты ответственная за спецпубликации Венди Уинтерс, ассистент по продажам Ребекка Смит, редактор Джеральд Фишман, редактор-ассистент Роберт Хайаасен и журналист Джон Макнамара.



Полицейские назвали стрельбу «вендеттой», так как нападение было целенаправленным, а перед атакой журналистам поступали угрозы.