Минпромторг уточнил судьбу программ льготного автокредитования

Увеличение скидки для жителей Дальнего Востока, которые купили машину в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», не означает возобновления действий этих двух льготных программ, сообщили в Министерстве промышленности и торговли, передает «РИА Новости».

Принятая правительством мера по увеличению скидки направлена на то, чтобы банки смогли возместить часть своих затрат, которые возникли из-за скидки на первоначальный взнос. Кроме того, кредитные организации смогут возместить выпадающие доходы по кредитам, пояснили в Минпромторге.

Утром 30 июля правительство опубликовало постановление, датированное 26 июля, которое продляет действие программы льготного автокредитования на 2018-2020 годы.. По этой программе, которая действует с 2015 года, предоставляется скидка на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от цены автомобиля.

В сообщении правительства также упоминались программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также увеличение скидки для Дальневосточного федерального округа до уровня в 25% от стоимости автомобиля.

Эти программы действовали на Дальнем Востоке России с 1 января по 16 мая 2018 года. В рамках этой программы государство обещало компенсировать кредитным организациям выплату первоначального взноса по автокредитам. В 2018 году общий объем субсидий составит более 18 млрд руб.