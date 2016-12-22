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Минпромторг назвал сроки выплат субсидий банкам за льготные автокредиты
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Минпромторг назвал сроки выплат субсидий банкам за льготные автокредиты
Финансы, 13:08
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Минпромторг назвал сроки выплат субсидий банкам за льготные автокредиты
Первые выплаты банкам недополученных доходов по программам господдержки льготного автокредитования начнутся в сентябре, заявили в Минпромторге. Ранее банки — участники программы выражали обеспокоенность относительно судьбы выплат
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Минпромторг начнет в сентябре 2018 года компенсировать банкам их недополученные доходы по кредитам, выданным в рамках программы господдержки льготного кредитования автомобилей «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», заявили РБК в пресс-службе ведомства.

Государство обещало компенсировать банкам уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, приобретенного по льготной программе. Как заявили РБК в Минпромторге, проект постановления правительства о новых правилах предоставления из бюджета банкам субсидий был внесен в правительство письмом от 8 мая 2018 года. Сам нормативный документ, устанавливающий правила предоставления субсидий, по словам Минпромторга, будет утвержден в августе. Общий объем субсидий в 2018 году составляет 18,1 млрд руб.

В 2018 году на все программы господдержки авторынка выделено 34,4 млрд руб. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018 года и предполагали предоставление определенным категориям заемщиков (семьям с двумя и более детьми, а также гражданам, впервые покупающим машину) скидки в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. На две эти программы Минпромторг выделил 7,5 млрд руб.

14 мая Минпромторг сообщил о завершении госпрограмм поддержки спроса на автомобили — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». За четыре месяца по программам было продано почти 86 тыс. автомобилей.

В программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» участвовали Сбербанк, ВТБ, «Уралсиб», Русфинанс Банк, ЮниКредит Банк, ряд кэптивных банков — «Фольксваген банк Рус», «ПСА банк Финанс Рус» и другие.

В июле Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась с письмом к министру промышленности и торговли Денис Мантурову, где просила разъяснить, когда правительство начнет возмещение затрат по программам льготного автокредитования.

Так как программа на 2018 год завершилась в мае, Минпромторг должен был в течение десяти дней внести и утвердить новые правила предоставления субсидий банкам на 2018 год, а сами субсидии планировалось начать выплачивать в июне. Однако, как отмечается в письме АРБ, соответствующий нормативный документ на 2018 год не утвержден.

«Таким образом, банки-кредиторы, принявшие участие в госпрограммах, по состоянию на текущий момент не получили возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10% стоимости приобретенных автомобилей по договорам, заключенным в 2018 году», — указывалось в письме ассоциации.

По итогам января—мая 2018 года ВТБ выдал в рамках программ автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» порядка 17,5 тыс. кредитов на общую сумму 7,8 млрд руб., заявили в пресс-службе банка. Объем субсидирования по программам банк не раскрывает, так как это является коммерческой информацией. В Сбербанке не ответили на запрос РБК.

Авторы: Екатерина Литова, Валерия Комарова.
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