МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«МИД Украины неоднократно обращал внимание на недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной украинской территории, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь», — говорится в заявлении.

В ведомстве посещение главой российского правительства полуострова 28-30 июля расценили как пренебрежение Москвой международного права.

29 июля Медведев в своем Facebook опубликовал фотографии с военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Севастополе, в котором он принял участие.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «аномалией» сложившиеся отношения между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что тот факт, что ежегодно не один миллион украинцев отдыхает в Крыму, говорит о том, что «вбить клин между народами» не получится.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Власти Украины результаты голосования не признают и считают полуостров временно оккупированной территорией.