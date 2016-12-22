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Делегация ОБСЕ запланировала посетить Крым
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Делегация ОБСЕ запланировала посетить Крым
Политика, 02:54
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Делегация ОБСЕ запланировала посетить Крым

Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова приехать в Крым для оценки ситуации с правами человека в республике. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году ОБСЕ неоднократно высказывалась на тему нарушения прав человека в регионе. Но доклады готовились удаленно на основе неподтвержденных данных от Украины. В пресс-службе организации уточнили, что теперь собираются лично посмотреть на ситуацию на полуострове.

Главным препятствием для приезда наблюдателей является стремление руководства ряда организаций оспорить статус Крыма. Например, в БДИПЧ отметили, что для отправки делегации на полуостров они должны получить предварительное приглашение от Киева, а действующие крымские власти должны обеспечить им допуск с территории Украины.

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил «Известиям», что Москва приветствует посещение Крыма международными наблюдателями, если будут соблюдены все нормы российского законодательства. «Без России приехать на полуостров не получится», –– заключил он.

Депутат бундестага, член парламентской ассамблеи ОБСЕ Маркус Фронмайер заявил газете, что формирование делегации является позитивным сигналом и может способствовать нормализации отношений России и Запада.«По факту все прекрасно понимают, что Крым — неотъемлемая часть России», — отметил парламентарий, добавив, что многие его коллеги по ассамблее устали от антироссийской риторики.

В марте 2017 года Крым посетила делегация из Германии. В нее вошли политики, региональные депутаты и бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости. Издание NOZ сообщало, что в составе делегации был и депутат Андреас Маурер. 3 февраля 2018 года республику еще раз посетила немецкая делегация из восьми депутатов из парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии, а также из одного помощника депутата. Прибывшие в Крым депутаты земельных парламентов от партии «Альтернатива для Германии» заявили, что санкции негативно сказались не только на России, но и на ФРГ.

Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко сообщил «Известиям» 27 июля, что делегация из 20 словацких депутатов и бизнесменов посетит Крым с 1 по 4 августа. Группу возглавит депутат совета Петр Марчек. Целью поездки станет ознакомление с ситуацией на полуострове и налаживание отношений с республикой. В словацком МИДе рассказали изданию, что не будут препятствовать этой поездке.

Вместе с тем Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ на сессии в Минске 7 июля приняла резолюцию под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Документ призывает Россию в том числе вернуть Крым Украине. Глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов исключил возвращение Крыма Украине.

Теги: БДИПЧ ОБСЕ , Крым , права человека
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