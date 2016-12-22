Лавров назвал «аномалией» сложившиеся отношения между Россией и Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сложившиеся отношения между Москвой и Киевом являются «аномалией». Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов», сообщает ТАСС.

Министр отметил, что большинство украинцев «понимают всю нелепость и антиисторичность происходящего». «Уверен, что мы [Россия и Украина] братские народы, у нас тысячелетняя совместная история. Тот факт, что не один миллион украинских граждан ежегодно отдыхает в Крыму, по-моему, одно из лучших свидетельств того, что не удастся вбить клин между нашими народами», — сказал Лавров.

По словам главы МИДа, еще во время «оранжевой революции» 2004 года западные страны предлагали Украине сделать выбор — с Россией она или с Европой. «К сожалению, эта логика никуда не исчезла и продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег», — подчеркнул Лавров.