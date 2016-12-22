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Глава МВД Италии процитировал Муссолини в день рождения диктатора
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Глава МВД Италии процитировал Муссолини в день рождения диктатора
Политика, 16:00
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Глава МВД Италии процитировал Муссолини в день рождения диктатора

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини опубликовал в Twitter цитату лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини в его день рождения.

Министр привел слова Муссолини «много врагов — много чести», комментируя критическую статью о себе, озаглавленную «Долой Сальвини».

После этого главу МВД раскритиковали левые политики. Так, губернатор провинции Лацио Никола Зингаретти отметил, что, если Сальвини цитирует Муссолини, который «унизил и уничтожил Италию», то «его враги — итальянцы». Глава социал-демократической партии Маттео Орфини заявил, что министр должен либо извиниться за цитирование Муссолини, либо уйти в отставку, так как при вступлении в должность он клялся на конституции, «рожденной антифашистской борьбой».

Ранее итальянские политики упрекали Сальвини в «расизме», когда тот в июне отказался принимать судно Aquaris с мигрантами на борту и запретил спасателям помогать беженцам, потерпевшим крушение в Средиземном море. В свою очередь глава МВД заявил, что левые политики поощряют миграцию под предлогом низкого естественного прироста населения Италии, в то время как до трети преступлений с применением насилия совершаются приезжими.

Сальвини, один из руководителей «Лиги Севера», вошел в правительство Джузеппе Конте в начале июня 2018 года.

Теги: Италия , фашизм
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