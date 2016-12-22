ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,00 62,16 EUR Нал. 73,54 72,62 USD Бирж. 62,50 -0,30 EUR Бирж. 73,03 -0,20 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8133,60 -73,30 IMOEX 2294,74 +0,09% RTSI 1156,54 +0,42% Brent 74,81 +0,09% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Путин назначил нового заместителя Шойгу
Лента новостей
Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 15:31, РБК и Sony Bravia Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Марше Турецкого» актер Шеховцов 15:27, Общество Греция удовлетворила запрос Генпрокуратуры об экстрадиции Винника 15:20, Общество Бизнес попросил Медведева отказаться от уголовных дел за картели 15:12, Экономика Авиакомпании задолжали €10 млн российским пассажирам 15:10, Бизнес Сделать так же, но дешевле: как работает импортозамещение в Китае 15:08, РБК и Шелковый путь Главного фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука этапировали в Россию 15:06, Общество СМИ узнали об идее «Барселоны» продать права на название «Камп Ноу» 15:03, Общество Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет 15:00, Общество Суд арестовал активы 24 компаний по делу братьев Магомедовых 14:57, Бизнес Песков рассказал о проигранном футбольном споре с Кеосаяном 14:55, Общество Украина проиграла спор по первому иску против России в ВТО 14:52, Экономика Транспорт будущего: моноколесо, гироскутер или электросамокат 14:49, РБК и Ингосстрах Папа римский принял отставку скрывавшего педофилию архиепископа 14:41, Общество ФАС проверит рекламу Bork с участием Путина 14:37, Политика Главный следователь по делу Улюкаева получил государственную награду 14:33, Общество Как русско-французская пара решила построить отель на острове Сумба 14:30, Стиль Создатель Ethereum: инвесторы переоценивают важность биткоин-ETF 14:26, Крипто Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 14:23, РБК и «Шелл» Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:23, РБК и Сбербанк Лавров назвал «аномалией» сложившиеся отношения между Россией и Украиной 14:16, Политика Лавров заявил об осведомленности России о военных планах США против нее 14:12, Политика В ОБСЕ опровергли сообщения о планах отправить делегацию в Крым 14:12, Общество Мосгорсуд отменил приговор фигуранту «дела Гайзера» 14:03, Общество «Ростех» запустил в Крыму судно на подводных крыльях 14:00, Бизнес Как бы выглядели криптовалюты, будь они реальными банкнотами 13:56, Стиль Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 13:55, РБК и Volkswagen Teramont Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 13:54, Партнерский материал
Путин назначил нового заместителя Шойгу
Политика, 15:32
0
Путин назначил нового заместителя Шойгу

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего командующего войсками в Сирии и войсками Западного военного округа (ЗВО) Андрея Картаполова заместителем министра обороны — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее источники РБК сообщали, что Картаполов назначен заместителем главы Минобороны Сергея Шойгу по политико-воспитательной работе. По словам собеседника РБК в военном ведомстве, в подчинении Картаполова, в частности, будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию» и патриотическое воспитание. 

Патриотический зам для Шойгу: кто стал новым куратором «Юнармии»
Политика

До назначения Картаполова за работу с личным составом и морально-психологическое обеспечение армии отвечал статс-секретарь и замминистра Николай Панков.

С ноября 2015 года Картаполов занимал пост командующего войсками ЗВО. С 19 декабря 2016 года по март 2017 года он был командующим российской группировкой войск в Сирии. По возвращении он продолжил командовать войсками округа.

Теги: Минобороны , назначение
Главное
Главного фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука этапировали в Россию Общество
Материалы по теме
Патриотический зам для Шойгу: кто стал новым куратором «Юнармии» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter