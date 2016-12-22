Путин назначил нового заместителя Шойгу

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего командующего войсками в Сирии и войсками Западного военного округа (ЗВО) Андрея Картаполова заместителем министра обороны — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее источники РБК сообщали, что Картаполов назначен заместителем главы Минобороны Сергея Шойгу по политико-воспитательной работе. По словам собеседника РБК в военном ведомстве, в подчинении Картаполова, в частности, будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию» и патриотическое воспитание.

До назначения Картаполова за работу с личным составом и морально-психологическое обеспечение армии отвечал статс-секретарь и замминистра Николай Панков.

С ноября 2015 года Картаполов занимал пост командующего войсками ЗВО. С 19 декабря 2016 года по март 2017 года он был командующим российской группировкой войск в Сирии. По возвращении он продолжил командовать войсками округа.