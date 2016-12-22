В ОБСЕ опровергли сообщения о планах отправить делегацию в Крым

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не планирует отправлять делегацию в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации Томаса Раймера.
Он отметил, что его фраза о готовности приехать в Крым была вырвана из контекста. По словам Раймера, БДИПЧ ОБСЕ всегда готово организовать визит для оценки ситуации с правами человека «при условии приглашения властей на Украине». «Мы не готовим никакую миссию сейчас и не меняли свою позицию», — подчеркнул он.
Ранее газета «Известия» написала, что делегация ОБСЕ готова приехать в Крым для оценки ситуации с правами человека. В материале говорилось, что представители организации собираются лично оценить ситуацию на полуострове.
Наблюдатели ОБСЕ неоднократно отказывались посетить Крым для наблюдения за выборами. В частности, наблюдатели организации не работали на полуострове в ходе выборов президента России в марте 2018 года.
Крым дважды посещали делегации из Германии — в марте 2017 года и в феврале 2018 года. Также стало известно, что на полуостров 1–4 августа отправится словацкая делегация.