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Подросток назвал причину нападения на полицейского в Москве
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Подросток назвал причину нападения на полицейского в Москве
Общество, 13:14
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Подросток назвал причину нападения на полицейского в Москве

Следователи предъявили обвинение 17-летнему молодому человеку, напавшему на полицейского у посольства Словакии в Москве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по столице.

Отмечается, что обвинение предъявлено по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По словам подростка, он ударил полицейского ножом из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений» к нему. Следствие ходатайствует об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу.

О нападении на сотрудника полиции стало известно 27 июля. Подросток нанес полицейскому несколько ударов ножом и скрылся. Пострадавший находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Как уточнил источник «Интерфакса», он является командиром взвода полиции по охране посольств и консульств. Полицейский получил около семи ножевых ранений, в том числе в лицо и голову.

Нападавшего, которым оказался 17-летней уроженец Чечни, задержали в Подмосковье. Его решили направить на судебно-психиатрическую экспертизу.

Теги: нападение , полиция , Москва
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