В ЦДЛ началось прощание с Владимиром Войновичем

В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) началось прощание с писателем, поэтом и драматургом Владимиром Войновичем, cообщает ТАСС.

На церемонию, в частности, пришли драматург Александр Гельман, хореограф Азарий Плисецкий и музыкант Стас Намин. Похороны Войновича пройдут на Троекуровском кладбище.

Владимир Войнович умер в возрасте 85 лет 28 июля. Одним из наиболее известных его произведений является роман-анекдот «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». В советские годы Войнович занимался правозащитной и диссидентской деятельностью. В мае он подписал заявление ассоциации «Свободное слово», в котором потребовал освободить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России.