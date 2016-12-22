В семье Войновича назвали дату и место прощания с писателем

Церемония прощания с писателем Владимиром Войновичем пройдет в понедельник, 30 июля, в Центральном доме литераторов. Об этом рассказали в его семье, передает «РИА Новости».
Войнович будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Писатель умер на 86-м году жизни в субботу, 28 июля. Одно из самых известных его произведений — роман-анекдот «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Также среди его работ — «Претендент на престол», «Перемещенное лицо», пьеса «Кот домашний средней пушистости», книги «Монументальная пропаганда», «Москва-2042».
Войнович в СССР занимался правозащитной и диссидентской деятельностью и продолжал ей заниматься до своей смерти. Так, в мае он подписал заявление ассоциации «Свободное слово», в котором потребовал освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в тюрьме.