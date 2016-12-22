Путин отменил госпошлины для восстановления утраченных при ЧС документов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым граждане освобождаются от уплаты госпошлины за восстановление документов, если они были утрачены или испорчены в результате чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящий момент граждане освобождаются от уплаты госпошлины только при обращении за получением утраченного или пришедшего в негодность паспорта.

Законопроект разработал депутат Госдумы Андрей Исаев. Поводом для этого послужило обрушение подъезда дома в Ижевске из-за взрыва газа в ноябре 2017 года. Тогда в результате произошедшего погибли семь человек, включая двоих детей.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому размер госпошлины за получение загранпаспорта нового поколения увеличивается до 5 тыс. руб., а за водительские права нового образца — до 3 тыс. руб.