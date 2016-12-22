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В России отменят пошлины за восстановление утраченных при ЧС документов
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В России отменят пошлины за восстановление утраченных при ЧС документов
Общество, 05:32
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В России отменят пошлины за восстановление утраченных при ЧС документов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Налоговый кодекс, согласно которым россияне будут освобождены от уплаты государственной пошлины за восстановление документов в случае их утраты или порчи в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщают «Известия»

Газета напоминает, что сейчас граждане России тратят по несколько тысяч рублей на восстановление документов, которые были утрачены при ЧС. Пока россияне освобождены от уплаты госпошлины лишь только при восстановлении паспорта.

Как отмечает издание, чрезвычайными ситуациями признаются, в частности, наводнения, землетрясения, взрывы бытового газа в домах и авиакатастрофы. «Однако после таких случаев в негодность, как правило, приходят не только гражданские паспорта, но документы на машину и недвижимость, водительские права, свидетельства о браке и рождении детей, загранпаспорта», — пишет газета.

Пошлины за восстановление таких документов составляют от 350 руб до 3,5 тыс. руб., а восстановление полного пакета документов на семью может составить порядка 10 тыс. руб.

По словам разработчика поправок депутата Госдумы Андрея Исаева, поводом для этого законопроекта стал инцидент с обрушением подъезда в Ижевске из-за взрыва бытового газа осенью 2017 года. «Эти документы по закону нужно восстанавливать за деньги, а люди и так находятся в трудной материальной ситуации», — пояснил Исаев.

Теги: госпошлина , замена документов
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