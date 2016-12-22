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Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав
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Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав
Общество, 06:13
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Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав
Путин подписал одобренный обеими палатами парламента законопроект о повышении госпошлин на получение загранпаспорта и водительских прав нового образца. В кабмине доход от этой меры для бюджета оценивали в 42,3 млрд руб. ежегодно
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Владимир Путин подписал законопроект, увеличивающий размер госпошлины за выдачу документов нового поколения. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Законопроект, уже прошедший голосование в Госдуме и Совете Федерации, подразумевает увеличение госпошлины за получение загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации. Вместо 3,5 тыс. руб. за подобный документ теперь будет необходимо платить 5 тыс. руб. Лица, не достигшие 14-летнего возраста, вместо 1,5 тыс. руб. будут платить за получение загранпаспорта с электронным носителем 2,5 тыс. руб.

Пошлина за выдачу водительских прав нового образца увеличивается до 3 тыс. руб. Госпошлина за регистрацию транспортных средств с выдачей соответствующего документа на пластиковой основе поднимется до 1,5 тыс. руб. (ранее 800 руб.).

Инициатива о повышении госпошлин была выдвинута правительством весной 2018 года. В кабмине объяснили увеличение платы необходимостью компенсировать затраты на внедрение документов нового образца с электронными носителями информации. По оценкам, которые приводились кабмином, повышение госпошлины может увеличить поступления в бюджет на 42,3 млрд руб. ежегодно.

Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: загранпаспорт , водительские права , госпошлина
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