Власти рассказали о новых десантных кораблях на воздушной подушке для ВМФ

Для Военно-морского флота России на Хабаровском судостроительном заводе построят десятки новых десантных кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

«В госпрограмме вооружения [на период до 2027 года] есть корабли на воздушной подушке «Зубры» и «Мурены». Первые — побольше, вторые — поменьше», — сказал Борисов. Говоря о тяжелой финансовой ситуации на судостроительном заводе, Борисов отметил: «Думаю, что сейчас ситуация пойдет на поправку».

Военная прокуратура 27 июля завела дело на бывшего и.о. гендиректора 179-го судоремонтного завода в Хабаровске, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Следствие установило, что с апреля 2014 по июль 2016 года мужчина указывал в документах об оплате ремонта кораблей недостоверную информацию, таким образом похитив около 5 млн руб.

Десантные корабли «Зубр» и «Мурена» вооружены артиллерийскими и пусковыми установками, могут перевозить от 12 до 27 десантников, от одного до трех танков, от двух до восьми бронемашин. При этом корабли могут развивать скорость до 55–60 узлов.