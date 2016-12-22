В России анонсировали поставки кораблей с ракетами «Калибр» за рубеж

Малые ракетные корабли проекта 22800 с крылатыми ракетами «Калибр» будут экспортироваться за рубеж, в приоритете — страны Тихоокеанского региона, включая Китай, Индию и Вьетнам. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает ТАСС.
«Эти корабли получились очень удачными, большой тоннаж, хорошее вооружение. У корвета приемлемая цена, небольшой, компактный, скоростной», — сказал Борисов, добавив, что у кораблей «хороший экспортный потенциал». В настоящий момент корабли поставляются Балтийскому, Черноморскому, Каспийскому и Северному флотам России.
Первый ракетный корабль проекта 22800 был заложен в 2015 году. Длина корветов — 87 м, ширина — 11 м, скорость хода — 30 узлов. На вооружении, помимо «Калибра», стоят артиллерийские установки и зенитные орудия. На воду уже спущены корабли «Тайфун», «Шквал» и «Ураган». Последний в середине мая приступил к ходовым испытаниям на Ладожском озере. Всего в ВМФ поступит 18 корветов.