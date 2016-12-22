Против экс-главы судоремонтного завода в Хабаровске завели дело

Военная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего исполняющий обязанности генерального директора «179-го судоремонтного завода» в городе Хабаровск. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Восточного военного округа. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как отмечается в сообщении, на заводе сотрудники ведомства проводили проверку соблюдения закона при выполнении государственного оборонного заказа. По ее итогам было установлено, что с апреля 2014 года по июль 2016 года временно исполняющий обязанности и.о. гендиректора предприятия писал в документах об оплате ремонта кораблей и судов недостоверные сведения. Он вносил данные о работах, которые по факту выполнены не были. В результате из бюджета было украдено около 5 млн руб, заявили в прокуратуре.

В марте 2017 года министр обороны России Юрий Борисов сообщал, что российские вооруженные силы не получили большое количество техники по гособоронзаказу. Так, по его словам, не были получены две ракеты-носителя «Протон-М» от ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, 144 ракеты — от кировского завода «Маяк», 199 авиационных средств поражения — от концерна «Тактическое ракетное вооружение». В том числе, в срок не были поставлены три патрульных катера, транспортно-заряжающие машины, зенитные ракетные комплексы и пусковые устройства самолетов дальней авиации.

Борисов также отметил, что под угрозой срыва были поставки кораблей «Адмирал Горшков» и «Адмирал Макаров». Он добавил, что ответственность за это это несет «Алма-Антей», который несвоевременно выполнил «опытно-конструкторские работы». Президент России Владимир Путин заявил, что надеется, что такого «больше не повторится».

На «Северной верфи» сообщили в июне 2018 года, что фрегат «Адмирал Горшков» будет поставлен в ноябре. В феврале глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил, что корабль поступит на вооружение в конце лета. «Адмирал Макаров» был передан ВМФ в декабре 2017 года.

