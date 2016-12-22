ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,67 62,26 EUR Нал. 74,60 72,88 USD Бирж. 62,96 +0,13 EUR Бирж. 73,29 -0,38 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7944,00 -271,90 IMOEX 2293,07 +0,45% RTSI 1148,79 +0,62% Brent 74,49 +0,76% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
Против экс-главы судоремонтного завода в Хабаровске завели дело
Лента новостей
Против экс-главы судоремонтного завода в Хабаровске завели дело 06:40, Общество ABC рассказал подготовке США удара по Ирану при помощи Австралии 06:13, Политика Трамп нашел среди членов НАТО «одного или двух диктаторов» 06:02, Политика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 05:58, РБК Стиль и ASUS В Забайкальском крае шахтеры приостановили голодовку 05:30, Общество Акции Facebook упали на рекордные 19% после квартального отчета компании 05:13, Бизнес В Индии арестовали россиянина за хранение наркотиков 05:07, Общество Сенатор США сообщила об атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть 04:39, Политика Экс-глава Армении назвал обвинение против себя полностью сфабрикованным 04:30, Политика СМИ сообщили о перестрелке между полицейскими и неизвестными в Лондоне 04:11, Общество Трамп рассказал об участии США в торговой войне в течение «многих лет» 03:52, Политика В конгрессе США призвали наложить санкции на Россию из-за «дела Скрипаля» 03:43, Политика В Подмосковье в результате массового ДТП погибли четыре человека 03:13, Общество Coca-Cola повысит цены из-за введения Трампом пошлин на алюминий 03:05, Бизнес СМИ узнали об изучении твитов Трампа на попытку помешать российскому делу 02:47, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 02:35, РБК и Subaru Академики РАН выступили против оценки Рособрнадзором работы вузов 02:18, Общество В Москва-реке нашли труп семилетнего мальчика 02:07, Общество В посольстве рассказали о «проблемах с питанием» у арестованной Бутиной 01:49, Политика СМИ узнали о связях арестованной в США Бутиной с наследником Рокфеллеров 01:24, Политика Макрон выступил против переговоров по торговому соглашению ЕС и США 01:16, Политика Путин обратился к членам делегации России словами «не спать» 00:44, Политика В ООН сообщили о нехватке средств 00:21, Политика Минэкономразвития предложило изменить схему финансирования Корпорации МСП 00:00, Экономика Люди будущего: 20 молодых героев РБК 00:00, Бизнес Московские власти снесут съемочную площадку шоу «Дом-2» 26 июл, 23:44, Общество СК начал проверку после обнаружения инвалида на острове в Новосибирске 26 июл, 23:42, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 26 июл, 23:39, РБК и Ингосстрах
Против экс-главы судоремонтного завода в Хабаровске завели дело
Общество, 06:40
0
Против экс-главы судоремонтного завода в Хабаровске завели дело

Военная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего исполняющий обязанности генерального директора «179-го судоремонтного завода» в городе Хабаровск. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Восточного военного округа. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как отмечается в сообщении, на заводе сотрудники ведомства проводили проверку соблюдения закона при выполнении государственного оборонного заказа. По ее итогам было установлено, что с апреля 2014 года по июль 2016 года временно исполняющий обязанности и.о. гендиректора предприятия писал в документах об оплате ремонта кораблей и судов недостоверные сведения. Он вносил данные о работах, которые по факту выполнены не были. В результате из бюджета было украдено около 5 млн руб, заявили в прокуратуре.

В марте 2017 года министр обороны России Юрий Борисов сообщал, что российские вооруженные силы не получили большое количество техники по гособоронзаказу. Так, по его словам, не были получены две ракеты-носителя «Протон-М» от ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, 144 ракеты — от кировского завода «Маяк», 199 авиационных средств поражения — от концерна «Тактическое ракетное вооружение». В том числе, в срок не были поставлены три патрульных катера, транспортно-заряжающие машины, зенитные ракетные комплексы и пусковые устройства самолетов дальней авиации.

Борисов также отметил, что под угрозой срыва были поставки кораблей «Адмирал Горшков» и «Адмирал Макаров». Он добавил, что ответственность за это это несет «Алма-Антей», который несвоевременно выполнил «опытно-конструкторские работы». Президент России Владимир Путин заявил, что надеется, что такого «больше не повторится».

На «Северной верфи» сообщили в июне 2018 года, что фрегат «Адмирал Горшков» будет поставлен в ноябре. В феврале глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил, что корабль поступит на вооружение в конце лета. «Адмирал Макаров» был передан ВМФ в декабре 2017 года.

Теги: Хабаровск , судоремонтный завод , Уголовное дело
Главное
ABC рассказал подготовке США удара по Ирану при помощи Австралии Политика
Материалы по теме
Казначейство не будет обслуживать гособоронзаказ Минобороны Финансы
Вице-премьер заявил об отсутствии влияния санкций на гособоронзаказ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter