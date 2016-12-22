Латвийский депутат заявил о необходимости распада России для мира в ЕС

Депутат сейма Латвии 12 созыва Александр Кирштейнс заявил, что спокойствие в Европе и в мире наступит только тогда, когда «Россия распадется на несколько частей по этническому составу». Об этом он написал в Twitter.
Кирштейнс отметил, что после распада России «военные конфликты закончатся и наступит длительный мирный период». Таким образом депутат прокомментировал запись российского публициста Евгения Понасенкова в Twitter, посвященную писателю Владимиру Войновичу. Войнович умер 28 июля на 86-м году жизни.
В июне президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европе не стоит рассчитывать на помощь Вашингтона в защите от возможной агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что Москва «демонстрирует свои мускулы» в Сирии и Северной Африке, в том время как Европа прилагает все усилия для обеспечения собственной безопасности и призвал европейцев «проснуться и оставаться едиными».