Балтийский клин: чего лидеры Прибалтики добивались от Вашингтона

Президент США принял в Вашингтоне лидеров трех балтийских стран, чтобы обсудить противодействие России, а именно усиление военного сотрудничества и диверсификацию поставок газа. Это ухудшит их отношения с Москвой, говорят эксперты

Раймонд Вейонис, Керсти Кальюлайд, Дали Грибаускайте и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Праздник для четверки

Во вторник, 3 апреля, американский президент Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с лидерами трех стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии. Подобный саммит был почти четыре года назад — в сентябре 2014 года Барак Обама встречался с президентами балтийских стран в Таллине.

Вашингтонская встреча была анонсирована еще в конце февраля. Формальным поводом для нее стала столетняя годовщина независимости балтийских стран от Советской России, которая отмечается в 2018 году, сообщил Белый дом. В рамках саммита планировалось обсудить сотрудничество между Вашингтоном и тремя балтийскими столицами в экономической, военной и культурной сферах.

Перед вылетом в Вашингтон лидеры балтийских стран рассказывали, что будут говорить с Трампом об угрозах, которые исходят от России, и будут настаивать на увеличении американской военной помощи. Однако Трамп начал встречу с ними с неожиданной ремарки об отношениях с Москвой. За обедом с лидерами прибалтийских республик президент США подчеркнул, что едва ли кто из его предшественников на президентском посту относился к России так жестко, как он сам. При этом Трамп подчеркнул, что в перспективе намерен поладить с Москвой. «Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Все с этим согласны, кроме очень глупых людей», — заявил Трамп (цитата по Bloomberg).

Однако на пресс-конференции по итогам переговоров российская тема ​практически не поднималась — Трамп говорил о необходимости развития торговых и экономических связей США с Балтией, в том числе о диверсификации поставок газа (сейчас основным поставщиком энергоресурсов для трех стран является Россия).

США предоставят трем странам почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов и свыше $70 млн — на обучение военных и на покупку снаряжения, сообщил Белый дом по итогам встречи.

«Пэтриот» для патриотов

Страны Балтии на этой встрече должны были попробовать вывести на первый план антироссийскую повестку, предположил в разговоре с РБК программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Они являются наиболее преданными и последовательными союзниками США в Европе и позиционируют себя как страны, которые находятся «на острие сдерживания России», объясняет эксперт.

Саммит в США не следует связывать с российско-балтийскими отношениями, а российский вопрос может подниматься разве что в связи с фактором безопасности, в свою очередь, считает исполнительный директор латвийского Центра восточноевропейских политических исследований Андис Кудорс. Этот саммит не против кого-то, а за, он подчеркивает внимание Вашингтона к трем маленьким балтийским странам, которым «удалось восстановить демократию, украденную в годы советской оккупации», пояснил латвийский эксперт.

Судя по высказываниям прибалтийских лидеров в преддверии саммита, оборонная тематика была едва ли не основной. Президент Литвы Даля Грибаускайте перед отъездом в Вашингтон в интервью телерадиокомпании LRT сообщила: «Надеюсь, США и другие наши союзники понимают, что воздушному пространству над странами Балтии нужна защита. Важно, чтобы американские войска присутствовали в наших странах на основе постоянной ротации».

Источник издания EurActiv в литовском руководстве пояснил, что лидеры трех стран на встрече с Трампом планируют убедить его как можно чаще направлять противоракетные комплексы (ЗРК) «Пэтриот» на учения НАТО в Прибалтике для противодействия возможной российской угрозе.

Зенитный ракетный комплекс Patriot (Фото: Franciszek Mazur / Reuters)

Впервые американские комплексы «Пэтриот» оказались в Прибалтике во время учений НАТО в июле 2017 года. Несколько недель спустя вице-президент США Майк Пенс на встрече с президентами балтийских стран в Таллине не исключил в дальнейшем временного размещения комплексов в регионе. «Сейчас нет большей угрозы для стран Балтии, чем та, которая исходит от их непредсказуемого восточного соседа», — объяснил Пенс, критикуя попытки России «перекроить мировые границы и подточить демократию».

Соседняя с балтийскими республиками Польша уже согласовала не просто размещение, а закупку американских ЗРК. На прошлой неделе, 28 марта, польское правительство подписало договор о поставке 16 комплексов «Пэтриот» с ракетами и радиолокационными станциями (РЛС) на сумму почти $5 млрд. Первая поставка должна состояться в 2022 году. Варшава связала необходимость приобретения американских ЗРК с модернизацией российской ракетной системы в Калининградской области. (Москва обосновала размещение там комплексов «Искандер» созданием «антироссийской ракетной системы».)

Подстегнуть военные расходы

Согласно февральскому заявлению Белого дома, Вашингтон хочет стимулировать страны Балтии к достижению целевых показателей НАТО по расходам на оборону. В 2014 году из этих трех стран лишь Эстония выполняла критерий НАТО по расходам на оборону — не менее 2% ВВП, тогда как у Латвии и Литвы он был ниже 1%. С тех пор доля оборонного бюджета в государственных расходах начала расти, сейчас у двух стран она превышает 1,7%, а к концу 2018 года должна дойти до 2%. В эстонском бюджете на 2018 год ​расходы на оборону запланированы на уровне €524 млн, или 2,14% ВВП.

С лета 2017 года в трех странах Балтии и Польше развернуты многонациональные батальоны НАТО. Военные соединения работают по принципу ротации: солдаты разных стран альянса восемь месяцев присутствуют сперва в одном из четырех государств, затем в другом. При этом батальоном в Эстонии командует Великобритания, батальоном в Латвии — Канада, а батальоном в Литве — ФРГ.

Опасения «российской экспансии» в Прибалтике начали стремительно расти после присоединения Крыма к России в 2014 году, что выразилось как в призывах к углублению связей с США, так и в увеличении собственных расходов этих стран на оборону, утверждает эксперт американского аналитического института Foreign policy research institute Анке Шмидт-Фельцман. «Для прибалтийских стран отношения с США всегда играли важную роль вне зависимости от того, кто возглавляет американскую администрацию», — уверена Шмидт-Фельцман. При этом, предупреждает эксперт, излишнее вовлечение США в дела Прибалтики чревато яростной реакцией Москвы.

3 апреля замминистра иностранных дел России Александр Грушко (который прежде возглавлял российское постоянное представительство при НАТО) раскритиковал наращивание военного потенциала альянса у западных рубежей России. Говоря о странах Балтии, дипломат подчеркнул, что до недавнего времени в отношениях России с ними не было «военного измерения», несмотря на большое число взаимных претензий. «Теперь благодаря «усилиям» НАТО эти страны стали учитываться в военном планировании России. Любые попытки использовать наших соседей как плацдарм для применения силы ни к чему не приведут», — предупредил Грушко на конференции клуба «Валдай».

Москве решать

Солидарность стран Балтии с США по российскому вопросу сказывается на их отношениях с Россией, отмечают опрошенные РБК эксперты. До 2014 года Рига надеялась на потепление отношений с Россией и предпринимала различные шаги навстречу, включая передачу России территории Пыталовского района и визит латвийского президента Валдиса Затлерса в Москву в 2010 году, напоминает эксперт Кудорс. «Латвия старалась много лет развивать нормальные соседские отношения с Россией, и мяч для улучшения отношений скорее на стороне Москвы», — говорит Кудорс. Однако, несмотря на резкую риторику, по-настоящему серьезных экономических санкций ни одна из сторон так и не объявила, и Россия остается на третьем-четвертом месте для Латвии по экспорту и импорту, обращает внимание Кудорс.

Россия балтийскими политическими элитами воспринимается как ревизионистская держава, которая пытается восстановить свою традиционную сферу влияния, сказал РБК политолог, профессор таллинской Евроакадемии Леонид Карабешкин. При этом страны Балтии не заинтересованы в прямой военной конфронтации с Россией и, по заявлениям высокопоставленных официальных лиц, не рассматривают риск нападения России как вероятный, обращает внимание эксперт. На высоком уровне находятся культурно-гуманитарные контакты, растет взаимный туристический обмен, продолжается и экономическое сотрудничество; однако в целом каркас российско-балтийского экономического сотрудничества постепенно демонтируется — транзит постепенно переориентируется на российские порты, а энергетическое сотрудничество сворачивается, то есть реализуется сценарий взаимного игнорирования, резюмирует Карабешкин.