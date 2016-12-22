Экологи узнали об ущербе для природы Шотландии от гольф-клуба Трампа

В Шотландии в области Абердиншир строительство гольф-клуба Trump Turnberry компании Trump Organization «частично разрушило» систему дюн. Об этом говорится в опубликованных документах организации «Шотландское природное наследие» по акту, пишет The Guardian.



Организация отмечает, что строительство нанесло большой ущерб природному ландшафту после открытия клуба в 2012 году. Как отмечает издание, территории, на которой располагается гольф-клуб, был присвоен статус «особого научного интереса» из-за ее необычных смещающихся песков и разнообразной флоры.



Как утверждается в документах, строительство гольф-клуба, которое подразумевает в том числе проведение земляных работ, посадку деревьев, прокладку дренажа, орошение и посадку газонов, «влияет на естественную морфологию дюн и вмешивается в естественные процессы». «Большинство важных их геоморфологических особенностей были утрачены или фрагментированы. Близлежащие морские террасы также были урезаны», — утверждают в «Шотландском природном наследии».

Дональд Трамп был в Шотландии 14 июля. Он хотел провести там ряд встреч и сделать некоторые звонки. Американский президент также посетил Trump Turnberry, у которого есть поле для гольфа. Ранее он выразил надежду, что ему удастся поиграть во время визита в Шотландию.



Когда американский лидер был на поле, в небе пролетел парапланерист с плакатом организации «Грипис» с надписью «Трамп не на высоте». Полиция арестовала воздухоплавателя, несмотря на то что природоохранная организация предупреждала об акции.