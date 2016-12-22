Эрдоган попросил членов БРИКС взять Турцию в свою группу

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал лидеров стран БРИКС принять его страну в группу. Об этом он сказал на пресс-конференции в Йоханнесбурге 27 июля, пишет газета Hurriyet Daily News 29 июля.



«Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ, сказал я», — отметил Эрдоган. По его словам, лидеры стран, входящих в группу, приняли его предложение тепло. «Особенно Китай сказал, что он выступает за расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность участия других стран в своей группе. Они не выступают против этого», — сказал турецкий лидер.



Эрдоган напомнил, что Турция находится среди стран «Большой двадцатки». «Хотелось бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы мы стали частью группы и заняли свое место в БРИКС», — заметил Эрдоган.

Саммит БРИКС прошел в четверг, 26 июля, в городе Йоханнесбурге. В нем принимали участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Бразилии Мишел Темер и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, на полях саммита российский лидер встретился с Эрдоганом. В ходе переговоров турецкий лидер сказал, что отношения между Турцией и Россией построены на солидарности и развиваются успешно. По его словам, сотрудничество их стран вызывает у «некоторых чувство ревности».

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят пять стран, а именно Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.