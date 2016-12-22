Путин обратился к членам делегации России словами «не спать»

Президент России Владимир Путина на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в шутку попросил членов российской делегации не спать. Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает «РИА Новости».



Российский президент вошел в комнату для переговоров и с улыбкой обратился к присутствующим на встрече со словами: «Не спать».

В ходе встречи с индийским премьер-министром Путин сказал, что тесные контакты с Моди помогают повысить товарооборот между Россией и Индией. Российский лидер отметил, что в 2017 году этот показатель вырос на 24%, а за первые пять месяцев 2018 года — на 26%. «Наши усилия небезуспешны», — заметил российский лидер.

В свою очередь, Моди поздравил Россию с организацией чемпионата мира по футболу и отметил, что она «всегда была известна своими спортивными достижениями». Он добавил, что российская сторона проявила свои организаторские способности, и теперь «весь мир собственными глазами смог увидеть», как она провела ЧМ, что «больше укрепило ее образ во всем мире».

В четверг, 26 июля, проходил саммит БРИКС, в которую входят Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. На встрече присутствовали Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Бразилии Мишел Темер, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. После совместной фотографии, они провели встречу в узком составе, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили дальнейшие планы БРИКС, развитие сотрудничества, в таких областях, как политика, безопасность, торговля, экономика и другие. Также на повестке дня стоял вопрос о координации действий в ходе региональных конфликтов, в том числе в Сирии на Ближнем Востоке, а также урегулирование ситуации на Корейском полуострове и вопрос ядерной программы Ирана.