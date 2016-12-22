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Эрдоган рассказал Трампу о замерзающих зимой без газа из Ирана турках
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Эрдоган рассказал Трампу о замерзающих зимой без газа из Ирана турках
Политика, 17:21
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Эрдоган рассказал Трампу о замерзающих зимой без газа из Ирана турках

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал американскому лидеру Дональду Трампу, что его народ может замерзнуть зимой без иранского газа. Так он прокомментировал требование США прекратить покупку у Тегерана этого топлива, передает Daily Sabah.

«Обама (бывший президент США Барак Обама, — прим.РБК) говорил тоже самое. У кого я буду тогда покупать газ? Во время зимы мой народ замерзнет. И что мне с этим делать? Я сказал тоже самое Трампу», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что американский президент критиковал Германию за то, что она «обогащает Россию», покупая у нее газ. Эрдоган сказал, что половину этого топлива Турция покупает у России. Кроме того, она закупает газ у Азербайджана, Ирака, Ирана и иногда у Алжира. «И что я будут делать, когда газ не будет идти, и мои люди замерзнут? Также и Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель, — прим. РБК) говорила, спрашивая, что она будет делать, когда 38% газа для них идет из России», — заметил президент Турции.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит их ядерной сделки с Ираном. Он также отметил, что с ноября санкции против Тегерана будут восстановлены. Другие стороны иранской сделки, такие как Европы и Россия, не поддержали Вашингтон и заявили, что останутся приверженцами соглашения. В Европейской союзе заявили, что будут вводить ограничительные меры в отношении США, чтобы противодействовать санкциями.

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке. 

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Теги: Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Иран
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