Эрдоган рассказал Трампу о замерзающих зимой без газа из Ирана турках

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал американскому лидеру Дональду Трампу, что его народ может замерзнуть зимой без иранского газа. Так он прокомментировал требование США прекратить покупку у Тегерана этого топлива, передает Daily Sabah.

«Обама (бывший президент США Барак Обама, — прим.РБК) говорил тоже самое. У кого я буду тогда покупать газ? Во время зимы мой народ замерзнет. И что мне с этим делать? Я сказал тоже самое Трампу», — сказал Эрдоган.



Турецкий лидер отметил, что американский президент критиковал Германию за то, что она «обогащает Россию», покупая у нее газ. Эрдоган сказал, что половину этого топлива Турция покупает у России. Кроме того, она закупает газ у Азербайджана, Ирака, Ирана и иногда у Алжира. «И что я будут делать, когда газ не будет идти, и мои люди замерзнут? Также и Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель, — прим. РБК) говорила, спрашивая, что она будет делать, когда 38% газа для них идет из России», — заметил президент Турции.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит их ядерной сделки с Ираном. Он также отметил, что с ноября санкции против Тегерана будут восстановлены. Другие стороны иранской сделки, такие как Европы и Россия, не поддержали Вашингтон и заявили, что останутся приверженцами соглашения. В Европейской союзе заявили, что будут вводить ограничительные меры в отношении США, чтобы противодействовать санкциями.