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В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
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В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
Общество, 14:55
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В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в столичном регионе выпало 47% месячной нормы осадков. Об этом сообщается на сайте погодного центра «Фобос».

Отмечается, что станция погодного центра «Балчуг» зафиксировала осадки в 5 мм, на ВДНХ — в 10 мм, в Тушино — в 20 мм. В Московской области выпало от 26 до 44 мм осадков. В Подмосковье самые сильные ливни прошли в Наро-Фоминске (26 мм), Волоколамске (24 мм), Толстопальцево (37 мм), Павловском Посаде (43 мм).

Gorillaz прокомментировали отмену концерта в Москве из-за грозы
Общество

Накануне в Москве прошла гроза с градом. К вечеру вновь начались ливни, из-за которых был отменен первый в России концерт виртуальной рок-группы Gorillaz.

Теги: Москва , осадки , ливни
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