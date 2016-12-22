Gorillaz прокомментировали отмену концерта в Москве из-за грозы

Участники британской виртуальной рок-группы Gorillaz заявили, что расстроены из-за отмены своего первого в России концерта в связи с ливнем. Об этом сообщается на странице группы в Twitter.
«Мы ничего не могли с этим поделать. Ваша безопасность должна быть всегда на первом месте», — указывается в сообщении. Концерт должен был пройти в Москве на фестивале Park Live в Парке Горького.
По данным очевидцев, музыканты успели сыграть семь песен, после чего концерт был прерван. «Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам!» — сообщалось в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».
В 1998 году Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт создали виртуальную рок-группу Gorillaz. Музыканты играют в разных стилях — от альтернативного рока до электроники и трип-хопа. При этом в состав группы также входят четыре анимационных участника, фигурирующие в клипах Gorillaz.