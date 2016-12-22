В Сети появилось видео грозы с градом в Москве

Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео грозы с градом в Москве.



На одном из видео, выложенных в Instagram, видно, как падает град.

https://www.instagram.com/p/Blx-Hdjnhlj/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1sjlg8af0e121

https://www.instagram.com/p/BlxzKQyjpnO/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=vbh6radvle7j&r=wa1

Другой пользователь этой соцсети, вероятно снимавшая из машины, запечатлела сильный ливень.

https://www.instagram.com/p/Blx901qH3IS/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=15y4eebeueec1&r=wa1



В субботу, 28 июля, МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей, в котором говорилось о сильном дожде, граде и грозе. В ведомстве отметили, что Росгидрометцентр прогнозирует усиление ветра до 15–20 м/с при грозе. В МЧС посоветовали не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями и быть осторожными на дороге. Пешеходов ведомство попросило обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в Москве температура воздуха составит от 30 до 32 градусов. В воскресенье, 29 июля, синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла, переменную облачность, отсутствие осадков.