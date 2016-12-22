В Сети появилось видео грозы с градом в Москве

Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео грозы с градом в Москве.
На одном из видео, выложенных в Instagram, видно, как падает град.
Другой пользователь этой соцсети, вероятно снимавшая из машины, запечатлела сильный ливень.
В субботу, 28 июля, МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей, в котором говорилось о сильном дожде, граде и грозе. В ведомстве отметили, что Росгидрометцентр прогнозирует усиление ветра до 15–20 м/с при грозе. В МЧС посоветовали не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями и быть осторожными на дороге. Пешеходов ведомство попросило обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в Москве температура воздуха составит от 30 до 32 градусов. В воскресенье, 29 июля, синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла, переменную облачность, отсутствие осадков.