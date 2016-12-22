Жириновский призвал освободить от алиментов мужчин с детьми в новой семье

Одновременно лидер ЛДПР предложил начать выплачивать по 300 тыс. руб. женщинам, отказавшимся от аборта, но родившим ребенка и передавшим его государству. По мнению Жириновского, такие меры помогут увеличить рождаемость

Владимир Жириновский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в шестой раз выставивший свою кандидатуру на пост президента России, предложил ввести ряд новых мер, призванных улучшить демографическую ситуацию в стране.

Одной из таких мер, по словам Жириновского, могла бы стать выплата подобия материнского капитала женщинам, отказавшимся от намерения сделать аборт и согласившимся родить ребенка, передав его государству.

«Давайте женщине, которая откажется от аборта, родит, но государство заберет ребенка, дадим ей тоже 300 тыс. Она согласится, не будет делать аборт, мы ее направим в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит. Мы, государство, [ребенка] заберем, а ей дадим 300 тыс.», — сказал Жириновский.

По его словам, такая мера позволит увеличит рождаемость в стране и спасти здоровье многих женщин.

О мужчинах лидер ЛДПР тоже подумал. Жириновский указал на несправедливость ситуации, когда женщине, родившей двух детей, материнский капитал выплачивается даже в тех случаях, когда рождены они от разных отцов, но мужчина, который завел второго ребенка в новой семье, не получает ничего.

«Когда мужчина другую семью создал и он реально отец двух детей, мы ему ничего не даем, то есть это удар по мужской части населения», — сказал Жириновский.

В качестве возможного варианта исправления ситуации лидер ЛДПР предложил освобождать таких мужчин от необходимости уплачивать алименты на первого ребенка.

«Если он уже живет с другой женщиной и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить [от уплаты алиментов], если он еще становится отцом. Иначе мы его ловим, у него денег нет платить за первого ребенка и на второго, и вторая семья сыпется», — сказал Жириновский.

В конце ноября 2017 года, незадолго до официального объявления о намерении пойти на четвертый президентский срок, действующий глава государства Владимир Путин также выступил с идеей введения новых мер поддержки рождаемости.

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего, 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — сказал тогда Путин.

За первые три года, начиная с 2018 года, на эту программу планируется потратить примерно 145 млрд руб.