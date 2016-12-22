В Подмосковье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Общество, 10:44
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В Подмосковье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
В подмосковных медучреждениях остаются четырнадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Домодедовском районе, еще десятерым оказали амбулаторную медпомощь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Вечером 28 июля автобус, ехавший из Москвы в Ижевск, опрокинулся в кювет возле населенного пункта Белые Столбы. В салоне находились артисты удмуртского народного ансамбля «Танок».
Пострадали 27 из 29 человек, в том числе четверо детей и двое водителей. По словам источника РБК в МЧС России, причиной ДТП стала ошибка водителя. Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту аварии.