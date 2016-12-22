Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Подмосковье
Общество, 21:25
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Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Подмосковье
Прокуратура Удмуртии решила проверить компанию-перевозчик, которой принадлежал попавший в ДТП в Домодедовском районе Московской области автобус. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов хотят проверить соблюдала ли компания законодательство и отвечали ли ее услуги по перевозке пассажиров нормам безопасности. На данный момент в прокуратуре выясняют, кому принадлежало это транспортное средство.
В субботу, 28 июля, автобус, следовавший из Москвы в Ижевск, опрокинулся около населенного пункта Белые столбы. Как рассказал источник РБК в МЧС, ДТП могло произойти из-за ошибки водителя автобуса, который не справился с управлением, и транспортное средство упало в кювет. Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что также рассматривается версия неблагоприятных погодных условий.
В результате ДТП пострадали 20 человека. Они были госпитализированы. Как рассказал «РИА Новости» председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, среди пострадавших есть четверо детей.
Пассажирами автобуса были артисты и руководители ансамбля народной песни и танца Удмуртии «Танок», которые возвращались с гастролей в Италию. Всего в автобусе в момент ДТП находились 29 человек, а именно 27 пассажиров и два водителя.