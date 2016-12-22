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В МЧС назвали причину ДТП с автобусом в Подмосковье
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В МЧС назвали причину ДТП с автобусом в Подмосковье
Общество, 19:11
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В МЧС назвали причину ДТП с автобусом в Подмосковье

Причиной ДТП с автобусом в Домодедовском районе Московской области стала ошибка водителя. Об этом сообщил источник РБК в МЧС.

По его словам, водитель не смог справиться с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Источник агентства «Интерфакс» отметил, что в качестве еще одной версии произошедшего рассматриваются сложные погодные условия.

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Подмосковье
Общество

ДТП с автобусом рейса Москва — Ижевск произошло на трассе А-107 около населенного пункта Белые Столбы. В момент инцидента в нем находились 29 человек, а именно 27 пассажиров и два водителя. В результате пострадали 16 человек. Они были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

В момент инцидента в автобусе были артисты удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца «Танок», которые возвращались после гастролей из Италии. Как рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб Подмосковья, 27 человек, в том числе четверо детей, были доставлены для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу. Среди них также оба водителя. Пострадавшим детям, по словам собеседника агентства, от 10 до 16 лет.

Теги: ДТП , ДТП с автобусом , Подмосковье
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