Появились фото и видео перевернувшегося в Подмосковье автобуса

ГУ МЧС по Московской области опубликовало фото автобуса, который перевернулся в Подмосковье. Фотография поступила в РБК от пресс-службы ведомства.

Фото: ГУ МЧС по Московской области

«РИА Новости» в своем Twitter опубликовало видео, на котором видно, как автобус лежит на боку на обочине. На месте происшествия находятся полицейские, врачи и машины скорой помощи.

Автобус перевернулся на трассе А-107 около города Домодедово. В транспортном средстве в момент ДТП находились 27 пассажиров и два водителя. В подмосковном управлении МВД сообщили, что, по предварительным данным, в результате аварии пострадали 12 человек.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автобус перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением.