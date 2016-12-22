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В Крыму в результате ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
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В Крыму в результате ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
Общество, 10:48
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В Крыму в результате ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса под Феодосией, сообщила РБК пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.

«Около 6 часов утра на автодороге Феодосия — Керчь в п. Приморское произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса. В результате ДТП восемь человек пострадали», — пояснили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель легковушки допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение транспортных средств.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и других ведомств.

В Крыму 9 июля в ДТП с участием пяти автомобилей и мотоцикла погибли три человека. Среди погибших находилась девятилетняя девочка, еще три человека получили травмы разной степени тяжести.


 

Теги: ДТП , авария , Крым
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