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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае
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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае
Общество, 07:54
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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае

В Краснодарском крае столкнулись легковой автомобиль BMW и микроавтобус «Газель», погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.

ДТП произошло 26 июля в 04:20 мск на 13-м км трассы Крымск — Джигинка. В больницу доставили пятерых пострадавших, еще семеро обратились за помощью к медикам. На месте аварии работают сотрудники полиции, причина инцидента устанавливается.

В начале июля на 22-м км трассы Мирный — Бжедуховская — Беляевский столкнулись ВАЗ-2115 и Lada Priora. В каждом из автомобилей находились по пять человек, погибли девять, в том числе один ребенок. Еще одну девушку госпитализировали.

Теги: ДТП , Краснодарский край , микроавтобус , жертвы
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