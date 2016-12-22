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Нацгвардия США направилась на границу с Мексикой
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Нацгвардия США направилась на границу с Мексикой
Политика, 07:42
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Нацгвардия США направилась на границу с Мексикой

Военнослужащие Национальной гвардии США выдвинулись на границу с Мексикой, говорится в совместном заявлении министра внутренней безопасности Кирстена Нильсена и главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Twitter.

«Вечером Национальная гвардия выдвинулась на помощь пограничной службе на юго-западной границе США. Министерство внутренней безопасности обнаружило уязвимые места в безопасности границы и обратилось к Нацгвардии», — заявил Нильсен.

Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Ранее сообщалось, что 6 апреля президент США Дональд Трамп решил отправить от 2 тыс. до 4 тыс. военнослужащих Нацгвардии на границу с Мексикой. Незадолго до этого глава государства пообещал разорвать с Мехико соглашение о зоне свободной торговле (NAFTA) из-за нелегальной миграции и наркотрафика. Кроме того, одним из предвыборных обещаний Трампа было возведение на всей границе с Мексикой стены. В конце марта Конгресс одобрил выделение $1,6 млрд, хотя изначально в проекте бюджета на нее президент запрашивал $25 млрд.
 

Теги: Мексика , Нацгвардия
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